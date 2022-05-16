В Башкирии три человека погибли при столкновении «КамАЗа» и «Лады»

На месте работают экстренные службы.

В воскресенье, 15 мая, в Дюртюлинском районе Башкирии три человека погибли в ДТП. Об этом сообщил портал Gorobzor.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Около 22:01 столкнулись «КамАЗ» и Lada на дороге у села Ярмино. На месте погибли 20-летний водитель и два пассажира «легковушки», которым было по 19 лет. На место выезжали спасатели, которые деблокировали тела из машины.

Отмечается, что у погибшего водителя не было при себе «прав». На месте работают экстренные службы.