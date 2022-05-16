В Академии единоборств начались всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля»

Участие в соревнованиях принимают 1350 спортсменов из 55 субъектов страны.

В Рязани в Академии единоборств стартовали всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Участие в соревнованиях принимают 1350 спортсменов из 55 субъектов страны.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов поздравил участников с началом турнира. Он пожелал спортсменам показать лучше результаты, судьям беспристрастного судейства, а родителям участников и зрителям — зрелищных боев.

«Соревнования проводятся уже в 12 раз и собирают сильнейших спортсменов нашей страны», — отметил председатель попечительского совета федерации тхэквондо Рязанской области Андрей Савичев.