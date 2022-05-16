Рязанский хирург рассказал о работе в донецких медучреждениях

Хамза Таха работал в военном госпитале.

Хирург рязанской межрайонной больницы Хамза Таха две недели работал волонтерам на Донбассе. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщило ИД «Пресса».

Таха работал в военном госпитале. Он рассказал, что менял повязки, удалял омертвевшие ткани, извлекал осколки. Чаще всего люди обращались к нему с минно-взрывной травмой.

Он передал свой опыт донецким специалистам и разработал свой метод удаления осколков, который позже назвали «удаление по Тахе». Он заключается в том, чтобы вытаскивать металлические осколки с помощью мощного магнита. После местного обезболивания Таха расширял рану и после применял этот инструмент.

Рязанский медик также рассказал, донецкий военный подарил ему шеврон с символикой «Z» на память.

«Там живут и работают замечательные люди. Я, можно сказать, в них влюбился, — говорит Хамза. — И, несмотря на все трудности, я рад, что смог помочь, что мои знания и навыки спасали жизни».