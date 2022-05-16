Рязанка Наталья Кирюшина выиграла в гослотерею пять миллионов рублей

Женщина работает контролером качества на рязанском заводе автомобильных фар.

Рязанка Наталья Кирюшина выиграла в гослотерею пять миллионов рублей. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба «Столото».

Женщина работает контролером качества на рязанском заводе автомобильных фар. По ее словам, она несколько раз участвовала в государственных лотереях, но за две недели до крупной победы решила проверить удачу еще раз. Она установила на телефон мобильное приложение «Столото», выбрала лотерею «Рапидо», и купила несколько билетов на 244039-й тираж. Женщина выиграла суперприз в размере 5 миллионов рублей.

«Я никогда не считала себя везучей и не надеялась на такой большой выигрыш. Когда увидела суперприз в личном кабинете „Столото“, закричала и подскочила с кровати. Разбудила всю семью, визжала и прыгала. Эмоции не передать словами!» — рассказала она.

Победительница направит часть выигранных денег на погашение ипотеки. Как потратить остальные средства, посоветуется с семьей.