Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии ограничения в детских лагерях
Теперь допускается стопроцентная наполняемость детских лагерей, но без превышения проектной вместимости.
Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии ограничения в детских лагерях. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина,
Теперь допускается стопроцентная наполняемость детских лагерей, но без превышения проектной вместимости.
«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — сказала она.
Детские лагеря перестанут работать в закрытом режиме. Также не требуется одномоментный заезд детей и персонала. Сняты запреты выхода, выезда детей за пределы организации. Организациям вновь разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе.