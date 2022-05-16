Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии ограничения в детских лагерях

Теперь допускается стопроцентная наполняемость детских лагерей, но без превышения проектной вместимости.

Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии ограничения в детских лагерях. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, передало агентство ТАСС.

Теперь допускается стопроцентная наполняемость детских лагерей, но без превышения проектной вместимости.

«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — сказала она.

Детские лагеря перестанут работать в закрытом режиме. Также не требуется одномоментный заезд детей и персонала. Сняты запреты выхода, выезда детей за пределы организации. Организациям вновь разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе.