Правительство упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов

Мишустин уточнил, что упростятся правила ввоза электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К таким относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями сообщил, что в России упростят правила ввоза гаджетов. Об этом передает РИА Новости .

Мишустин уточнил, что упростятся правила ввоза электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К таким относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны.

По словам главы правительства, решение позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и избежать сбоев и остановок производств.

Также планируется дать отраслевым ассоциациям право оформлять разрешительные документы. Изготовителям нужно будет обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, ослабят таможенный контроль при возе средств криптографии, которые необходимы для промышленного производства электронного оборудования и техники.