Правительство упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями сообщил, что в России упростят правила ввоза гаджетов. Об этом передает
Мишустин уточнил, что упростятся правила ввоза электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К таким относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны.
По словам главы правительства, решение позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и избежать сбоев и остановок производств.
Также планируется дать отраслевым ассоциациям право оформлять разрешительные документы. Изготовителям нужно будет обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
Кроме того, ослабят таможенный контроль при возе средств криптографии, которые необходимы для промышленного производства электронного оборудования и техники.