Павел Малков поручил проанализировать перспективы отмены масочного режима в регионе

Малков отметил, что в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

В понедельник, 16 мая, врио губернатора Павел Малков провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания COVID-19 на территории Рязанской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На встрече обсудили вопросы по заболеваемости коронавирусом в регионе, вакцинацию, тестирование и резервы в медучреждениях.

Малков отметил, что в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. По его словам, за месяц число новых заболевших снизилось в два раза. Малков заявил, что значения ниже среднероссийских на 13%, что достигнуто за счет вакцинации.

«Более 71% населения 18+ на сегодня вакцинировано», — сказал врио губернатора. Он отметил, что эксперты высказываются о возможных всплесках заболеваемости и подчеркнул, что расслабляться пока рано.

Малков поручил усилить темпы ревакцинации в коллективах и в отдаленных населенных пунктах. Он поручил также представить в ближайшее время карту с перечнем ответственных лиц в муниципалитетах.

Врио губернатора отметил, что важно реализовывать программу по углубленной диспансеризации и реабилитации пациентов, перенесших ковид. По его словам, в регионе нужно создать условия для этого.

Кроме того, он поручил минздраву области совместно с Роспотребнадзором проанализировать перспективы отмены масочного режима в регионе.

По проблемным вопросам системы здравоохранения проведут отдельное совещание.