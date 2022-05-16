Партнеров национального проекта «Производительность труда» обучили основам бережливого производства

Через «Фабрику процессов» прошло уже более 1000 сотрудников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда».

В понедельник, 16 мая, на базе Агентства развития бизнеса состоялся обучающий тренинг «Фабрика процессов». Участие в нем приняли сотрудники компаний эксплуатационного блока ОАО «Российские железные дороги».

Как отметил руководитель регионального центра компетенций Павел Крутов, через «Фабрику процессов» прошло уже более 1000 сотрудников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда».

«Это учебная площадка, позволяющая на реальном производственном процессе получить практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также сформировать четкое понимание о том, каким образом производственные улучшения влияют на операционные и экономические показатели, — рассказал Павел Крутов, — В январе 2022 года между АНО АРБ и компанией „РЖД“ было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Предприятие активно реализует проекты по улучшениям, внедряя бережливые инструменты на производственных участках, оптимальный вариант для совместной работы в этом направлении — это обмен лучшими практиками».

По словам тренера РЦК Кирилла Письменного, «Фабрика» включает в себя три производственные смены.

«В ходе каждой из них ее участники должны изготовить определенное количество деталей. От смены к смене обучающиеся улучшают процессы и показатели, применяя инструменты повышения производительности труда. Такой опыт у коллег уже есть, но тренинг позволил им увидеть те нюансы, которые, зачастую, не видны в реальной жизни», — заключил Кирилл.

Стать участником «Фабрики процессов» можно как в индивидуальном порядке, так и целыми командами от одного предприятия или организации. Для этого необходимо обратиться в Агентство развития бизнеса Рязанской области по телефону (4912) 60-05-13.