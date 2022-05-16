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Минздрав заявил, что готов повысить минимальный возраст продажи алкоголя
Для снижения потребления спиртного в стране Минздрав готов рассмотреть новые инициативы.

Замглавы минздрава Виктор Фисенко сообщил, что ведомство намерено проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя. Об этом пишут «Известия».

Фисенко сообщил, что для снижения потребления спиртного в стране Минздрав готов рассмотреть новые инициативы. По его словам, в 2021 году в России не было положительной динамики по употреблению спиртного.

Замглавы ведомства сообщил, что необходимо рассмотреть возможное увеличение минимального возраста продажи алкоголя, ввести запреты на рекламу, ужесточить наказание за пропаганду и другое.