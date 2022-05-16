Минздрав заявил, что готов повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Для снижения потребления спиртного в стране Минздрав готов рассмотреть новые инициативы.

Замглавы минздрава Виктор Фисенко сообщил, что ведомство намерено проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя. Об этом пишут « Известия ».

Фисенко сообщил, что для снижения потребления спиртного в стране Минздрав готов рассмотреть новые инициативы. По его словам, в 2021 году в России не было положительной динамики по употреблению спиртного.

Замглавы ведомства сообщил, что необходимо рассмотреть возможное увеличение минимального возраста продажи алкоголя, ввести запреты на рекламу, ужесточить наказание за пропаганду и другое.