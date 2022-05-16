Минстрой: квитанции ЖКХ до конца года появятся на сайте госуслуг

В настоящее время россияне могут получать квитанции на оплату ЖКУ в системе ГИС ЖКХ. До конца года электронный формат появится на госуслугах.

Электронные квитанции ЖКХ появятся на сайте госуслуг до конца года. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько, передали РИА Новости.

В настоящее время россияне могут получать квитанции на оплату ЖКУ в системе ГИС ЖКХ. До конца года электронный формат появится на госуслугах.

«В текущем году планируется перенаправление данных о начислениях в личные кабинеты граждан на портале «Госуслуги», — сказал Ересько.