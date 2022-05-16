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Клепиковский суд вынес приговор стрелку, пытавшемуся застрелить односельчанина
В один из дней обвиняемый находился на охоте. Он увидел обидчика своей приятельницы и выстрелил в него из двуствольного ружья, прострелив ему правое надплечье. Однако мужчина убежал и обратился за медицинской помощью.

Клепиковский суд вынес приговор мужчине, который пытался застрелить односельчанина. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествие случилось в августе 2019 года в поселке Болонь. Обвиняемый начал хорошо общаться с местной жительницей. Она ему рассказала, что от мужа в ее адрес поступают угрозы и оскорбления. Ранее ее супруг отбывал наказание в тюрьме.

В один из дней обвиняемый находился на охоте. Он увидел обидчика своей приятельницы и выстрелил в него из двуствольного ружья, прострелив ему правое надплечье. Однако мужчина убежал и обратился за медицинской помощью.

Суд учел все обстоятельства и признал стрелка виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.