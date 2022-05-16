Из Пителинского психоневрологического интерната эвакуировали 36 человек

В учреждении сработала сигнализация.

В субботу, 14 мая, в 18:57 в Пителинском психоневрологическом интернате сработала сигнализация. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место выехали пять сотрудников два автомобиля противопожарной службы на двух автомобилях.

До прибытия пожарных из здания эвакуировали 36 человек.

Пожара не было, произошло короткое замыкание электропроводки без загорания. Никто не пострадал.