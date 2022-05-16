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Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО
По его словам, это будет означать, что тогда НАТО станет местом, где будет много представителей террористов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, это будет означать, что тогда НАТО станет местом, где будет много представителей террористов.

«Мы не можем сказать „да“, пусть не обижаются», — лидер Турции.

Он объяснил, что в парламенте Швеции есть территористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции). Эрдоган добавил, что Анкара не сможет поверить странам, даже если они сделают антитеррористические заявления.

Также он посоветовал делегациям Швеции и Финлядндии, которые прибудут для переговоров, «не утруждать себя».

Отмечается, что руководство Турции смотри негативно на вступление стран в НАТО, поскольку они не выдают членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана.

Ранее стало известно, что Финляндия официально заявила о вступлении в НАТО.