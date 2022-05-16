Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом передает РИА Новости.
По его словам, это будет означать, что тогда НАТО станет местом, где будет много представителей террористов.
«Мы не можем сказать „да“, пусть не обижаются», — лидер Турции.
Он объяснил, что в парламенте Швеции есть территористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции). Эрдоган добавил, что Анкара не сможет поверить странам, даже если они сделают антитеррористические заявления.
Также он посоветовал делегациям Швеции и Финлядндии, которые прибудут для переговоров, «не утруждать себя».
Отмечается, что руководство Турции смотри негативно на вступление стран в НАТО, поскольку они не выдают членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана.
Ранее стало известно, что Финляндия официально заявила о вступлении в НАТО.