Автозаправки Shell прекратят работу в России

Автозаправки перестали подавать топливо, однако магазины и кафе на территории заправок работают. Программа лояльности продолжит работать до 20 мая.

Автозаправки Shell прекратят работу в России. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Уточняется, что автозаправки перестали подавать топливо, однако магазины и кафе на территории заправок работают. Программа лояльности продолжит работать до 20 мая.

«На станциях, входящих в периметр сделки с „Лукойлом“, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — сказал представитель Shell.

Ранее компания заявила о приостановке работы автозаправок в России. Позднее стало известно, что сеть АЗС американской компании выкупит «Лукойл».