Автозаправки Shell прекратят работу в России
Автозаправки перестали подавать топливо, однако магазины и кафе на территории заправок работают. Программа лояльности продолжит работать до 20 мая.
Автозаправки Shell прекратят работу в России. Об этом в понедельник, 16 мая,
Уточняется, что автозаправки перестали подавать топливо, однако магазины и кафе на территории заправок работают. Программа лояльности продолжит работать до 20 мая.
«На станциях, входящих в периметр сделки с „Лукойлом“, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — сказал представитель Shell.
Ранее компания заявила о приостановке работы автозаправок в России. Позднее стало известно, что сеть АЗС американской компании выкупит «Лукойл».