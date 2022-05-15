Жителей Центральной России предупредили о похолодании

Жителей Москвы и Центральной России предупредили, что грядущая неделя принесет похолодание. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей Москвы и Центральной России предупредили, что грядущая неделя принесет похолодание. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник ночью ожидается плюс 6-8 градусов, большую часть недели синоптическая карта Европейской России будет представлена «тыловой частью обширного североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых облаков и свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы».

По словам Тишковца, в ночь понедельника в Подмосковье температура опустится до 4-9 градусов, днем воздух прогреется до плюс 13-15. Во вторник обещают дожди, похолодает еще на один градус.

В среду ночью похолодает до плюс 1-6 градусов, днем потеплеет до +11-16. С четверга ожидаются дожди и холодный северный ветер. Похолодает до +10 градусов. В ночь на пятницу могут быть заморозки и небольшие дожди.

К выходным, несмотря на потепление, среднесуточная температура не вернется в климатическое русло. Синоптик подытожил, что настоящего устойчивого майского тепла пока не ожидается.