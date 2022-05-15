Врач рассказала о серьезных последствиях укуса клеща

Врач-терапевт высшей категории Ольга Александрова назвала симптомы, по которым можно отличить клещевой вирусный энцефалит от гриппа, ОРВИ и ротавируса. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

Врач-терапевт высшей категории Ольга Александрова назвала симптомы, по которым можно отличить клещевой вирусный энцефалит от гриппа, ОРВИ и ротавируса. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

Александрова пояснила, что у всех заболеваний схожие первичные симптомы, поэтому можно не заметить легкую стадию, что впоследствии приведет к поражению нервной системы. Не следует доставать клеща из кожи самостоятельно, а лучше обратиться в травмпункт. Специалисты направят насекомое для анализа на инфекции.

«Озноб, головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита. В случае самостоятельного удаления клеща его нужно все равно сдать на анализ, чтобы знать о возможных рисках и при необходимости своевременно начать лечение и уберечь себя от опасных осложнений», — добавила врач.

Она порекомендовала также за две недели до посещения «неблагополучного» региона привиться от клещевого энцефалита.

Однако, по словам сотрудника Роспотребнадзора Марата Макенова, от клещевой инфекции лучше прививаться заранее — осенью. При этом от остальных инфекций, вызываемых клещами, лечатся антибиотиками.