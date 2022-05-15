В Рязанской области ожидается гроза с градом

В Рязанской области в воскресенье, 15 мая, ожидается гроза. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 15 мая, ожидается гроза. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайший час, с сохранением до конца суток, на территории области местами ожидается усиление западного ветра порывами 13-18 м/с, гроза с дождем, в отдельных районах возможен град.

Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности.