В Рязани проходит чемпионат по дрифту RDS Europe. Фоторепортаж

В Рязани 14 и 15 мая на АСК «Атрон» проходит первый этап всероссийского чемпионата по дрифту RDS EUROPE. Соревнуются более полусотни спортсменов со всей России, среди которых есть чемпионы и призеры серии 2020 и 2021 годов.

В Рязани 14 и 15 мая на АСК «Атрон» проходит первый этап всероссийского чемпионата по дрифту RDS EUROPE. Соревнуются более полусотни спортсменов со всей России, среди которых есть чемпионы и призеры серии 2020 и 2021 годов.

В программе участвуют дрифт-болиды мощностью до 800 лошадиных сил.

В субботу, 14 мая, прошли тренировки и квалификация — одиночные заезды пилотов. В воскресенье, 15 мая, зрители увидят парад пилотов, автограф-сессию, парные заезды ТОП 32 и награждение призеров.

Фото Дмитрия Вороширина