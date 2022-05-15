В Ростовской области произошел пожар на фабрике «Глория Джинс»

В Шахтах Ростовской области загорелось производственное помещение компании «Глории Джинс». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону.

В Шахтах Ростовской области в воскресенье, 15 мая, загорелось производственное помещение компании «Глории Джинс». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 15:39. Возгорание локализовано на площади 450 кв. м. В 16:50 открытое горение ликвидировали. К тушению привлекли более 50 человек.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку.