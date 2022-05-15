В Пронске неизвестные ночью подожгли военкомат
В ночь на субботу, 14 мая, в здании пронского военкомата неизвестные разбили окно и пытались поджечь дверь. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».
В ночь на субботу, 14 мая, в здании пронского военкомата неизвестные разбили окно и пытались поджечь дверь. Об этом сообщается на сайте
Огонь не распространился. Как сообщили в администрации района, дверь и окно заменили. Виновных ищет полиция.
Возбудили дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества.
По данным Baza, в России это уже пятый подобный случай за последние несколько дней.