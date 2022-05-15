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В Нижегородской области женщину сбили насмерть на глазах у ее сына
В Арзамасе Нижегородской области 22-летний водитель ВАЗа насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Видео момента аварии опубликовал Telegram-канал Oka24.

В Арзамасе Нижегородской области 22-летний водитель ВАЗа насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Видео момента аварии опубликовал Telegram-канал Oka24.

ДТП произошло утром 13 мая на улице Володарского. 43-летняя женщина с сыном переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Легковушка сбила женщину на высокой скорости, подросток успел отбежать. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.

По данным ГУ МВД России по региону, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.