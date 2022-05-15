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В Херсоне произошел бунт заключенных в СИЗО
В СИЗО Херсона произошел бунт заключенных. По их словам, беспорядки спровоцировала администрация, сообщает РИА Новости в воскресенье, 15 мая.

В СИЗО Херсона произошел бунт заключенных. По их словам, беспорядки спровоцировала администрация, сообщает РИА Новости в воскресенье, 15 мая.

Заключенные рассказали, что сотрудники безопасности открыли камеры, в том числе с женщинами, и ушли с места службы, администрация обратилась к уголовным авторитетам с требованием поддержать бунт.

По словам заключенных, это была провокация.

«Не было ни бунта, ничего — это от нашего начальства произошло», — отметил один из заключенных.

Какой-то мужчина якобы начал предпринимать попытки перелезть через забор, после чего прозвучал выстрел.

Ранее и.о. начальника следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал РИА Новости, что, являясь агентом СБУ, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе для дискредитации действующий военно-гражданской администрации.

Однако Гуряков обратился за помощью в военную комендатуру, после чего совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и российской военной полиции бунт подавили.