В Госдуме рассказали о законопроектах, направленных на противодействие санкциям

Спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие антироссийским санкциям. Об этом он написал пост в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие антироссийским санкциям. Об этом он написал пост в своем Telegram-канале.

По его словам, инициативы обязательно рассмотрят в течение весенней сессии Госдумы, они находятся в приоритете.

Среди экономических инициатив Володин перечислил упрощение получения вида на жительство для сотрудников-иностранцев IT-компаний, аккредитованных государством, поддержку лизингополучателей и продление действия периода пониженных ставок налога на прибыль до 1 января 2024-го.

«Отдельно отмечу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с нашего рынка. Мера даст возможность сохранить рабочие места. Внешнее управление можно будет назначить по решению суда», — говорится в посте Володина.

Еще один законопроект предусматривает возможность увеличить число бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в этом году.

Другая инициатива — предоставление «уполномоченным органам власти» возможности вмешиваться в вопросы обработки персональных данных граждан России на территории других стран.

Также в одном из предложений речь идет о том, что «при выявлении недружественных действий иностранного государства в отношении российских СМИ за рубежом» в России могут ограничить деятельность «изданий этой страны» по решению генпрокурора или его заместителей. В том числе эти медиа могут заблокировать за «распространение информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил или содержащую призывы к введению санкций».

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц озвучил единственное условие снятия санкций с России.