В Белгородской области произошел обстрел со стороны Украины

Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, есть пострадавший. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, есть пострадавший. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что пострадавшему медики окажут необходимую помощь.

Напомним, 11 мая белгородское село Солохи обстреляли со стороны Украины. Погибли 14-летний и 19-летний жители. В больницу госпитализировали четырех пострадавших.