Ушел из жизни клирик Скопинской епархии протоиерей Василий Кузнецов

В субботу, 14 мая, скончался клирик Скопинской епархии протоиерей Василий Кузнецов. Он умер после продолжительной болезни на 88-м году жизни, сообщает пресс-служба Скопинской епархии.