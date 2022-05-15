Ушел из жизни клирик Скопинской епархии протоиерей Василий Кузнецов
В субботу, 14 мая, скончался клирик Скопинской епархии протоиерей Василий Кузнецов. Он умер после продолжительной болезни на 88-м году жизни, сообщает пресс-служба Скопинской епархии.
В субботу, 14 мая, скончался клирик Скопинской епархии протоиерей Василий Кузнецов. Он умер после продолжительной болезни на 88-м году жизни, сообщает пресс-служба Скопинской епархии.
Отпевание протоиерея состоится в Вышенском монастыре в понедельник, 16 мая, в 11 часов, после Божественной литургии.