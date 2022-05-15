Скончался бывший глава Кадомского района Евгений Варламов

Ушел из жизни бывший глава Кадомского района Рязанской области Евгений Варламов. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил действующий глава района Александр Кочетков.

Умер бывший глава Кадомского района Рязанской области Евгений Варламов. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил действующий глава района Александр Кочетков.

Варламов скончался в субботу, 14 мая, на 86 году жизни.

«Грамотный, компетентный, заботливый руководитель, любящий муж, отец и дед, гражданин и патриот своей малой и великой Родины, таким он останется в нашей памяти», — написал Кочетков.

Он выразил соболезнования родным и близким Евгения Варламова.