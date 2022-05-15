Погибший на Украине десантник из Рязанского полка спасал своего товарища

Старший сержант 137-го Рязанского полка ВДВ Вячеслав Белоусов погиб во время спецоперации на Украине, спасая своего товарища на поле боя. Об этом рассказали его сослуживцы, сообщает «Оренбург Медиа».

Старший сержант 137-го Рязанского полка ВДВ Вячеслав Белоусов погиб во время спецоперации на Украине, спасая своего товарища на поле боя. Об этом рассказали его сослуживцы, сообщает «Оренбург Медиа».

Напомним, церемония прощания с заместителем командира взвода разведроты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, Гвардии старшим сержантом Вячеславом Белоусовым прошла в Рязани 10 мая.

Соболезнования родным погибшего выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Уроженцу Оренбургской области было 33 года. Он проходил срочную службу в Карачаево-Черкессии, с 2011 года служил в войсках ВДВ в Рязани.

Белоусов посмертно награжден Орденом Мужества. У него остались жена и трое детей.

Напомним, 12 мая в Рязанской области простились с тремя военнослужащими, погибшими на Донбассе.