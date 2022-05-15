Победителем «Евровидения-2022» стала группа из Украины

На музыкальном конкурсе «Евровидение» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Конкурс прошел в ночь на 15 мая в итальянском Турине.

На музыкальном конкурсе «Евровидение» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Конкурс прошел в ночь на 15 мая в итальянском Турине.

По сумме результатов голосования зрителей и жюри музыканты из Украины получили 631 балл, с большим отрывом обогнав представителя Великобритании Сэма Райдера с 466 голосами. Kalush Orchestra с четвертого на первое место вывели голоса зрителей.

Kalush Orchestra выступают в жанре хип-хопа и фолка. Песню Stefania музыканты посвятили матери солиста группы и всем украинским матерям.

После выступления фронтмен по-английски призвал оказать поддержку Украине. По правилам конкурса, политические призывы со сцены запрещены, однако организаторы «Евровидения» сочли высказывание «скорее гуманитарным, чем политическим».

За первое место боролись исполнители из 25 стран. Россия и Белоруссия в конкурсе не участвовали. По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране победившего участника.