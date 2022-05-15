Панфилова поздравила рязанцев с Международным днем семьи

Председатель Рязанской гордумы поздравила жителей с Международным днем семьи, который отмечается 15 мая. В день праздника она опубликовала «ВКонтакте» семейное фото.

Председатель Рязанской гордумы поздравила жителей с Международным днем семьи, который отмечается 15 мая. В день праздника она опубликовала « ВКонтакте » семейное фото.

«Семья — самое главное в жизни каждого человека. Это наш надежный тыл, это люди, которые всегда поддержат, придут на помощь, разделят радость и помогут пережить горе. Это наш фундамент, и, если он прочный, то помогает человеку твердо стоять на ногах и идти вперед. Именно в семье закладывается характер каждого ребенка, здесь мы получаем первые знания и первый жизненный опыт. Человек не может жить без семьи, как дерево не может без корней», — написала Панфилова.

Она добавила, что с мужем у них трое детей и пятеро внуков. Панфилова пожелала всем семьям быть счастливыми.

«Умейте выслушать, понять и принять, умейте простить и уступить. Крепкого всем здоровья, гармонии и взаимопонимания», — добавила Панфилова.