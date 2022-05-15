На трех улицах Рязани из-за аварии отключили холодную воду

На трех улицах Рязани в воскресенье, 15 мая, отключили холодную воду из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе на улице Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.