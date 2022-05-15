На трех улицах Рязани из-за аварии отключили холодную воду
На трех улицах Рязани в воскресенье, 15 мая, отключили холодную воду из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе на улице Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На трех улицах Рязани в воскресенье, 15 мая, отключили холодную воду из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе на улице Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Холодной воды нет по адресам: улица Циолковского, 18, 20, 22 (техникум), Горького, 2, 2/6, Юннатов, 4.
Планируется, что воду дадут к 20:00.