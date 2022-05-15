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Экономисты озвучили три варианта влияния санкций на ВВП России
Введенные странами Запада и США антироссийские ограничения могут понизить ВВП страны на 4-18%, исходя из сценария развития ситуации. Три возможных варианта представила старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола. Ее слова приводит РБК.

Введенные странами Запада и США антироссийские ограничения могут понизить ВВП страны на 4-18%, исходя из сценария развития ситуации. Три возможных варианта представила старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола. Ее слова приводит РБК.

Симола взяла за основу таблицы «затраты-выпуск» за 2019 год для России и других стран из базы данных Азиатского банка развития. Такие системы данных показывают, какая импортная продукция и в каком количестве используется в различных отраслях экономики.

По словам экономиста, торговые санкции могут существенно негативно повлиять на Россию, если она не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта. При действующем санкционном режиме с запретами на поставки товаров двойного назначения и различных технологий ВВП может снизиться почти на 4%.

По второму сценарию экспертов произойдет расширение эмбарго на все товары и услуги из развитых стран. При таких обстоятельствах может произойти падение общей добавленной стоимости на 10%. В текстильной промышленности падение может составить более 20%, в производстве резины, пластмасс и в химической отрасли — от 20 до 30%.

По оценкам BOFIT, третий вариант предполагает полное прекращение импорта в Россию из всех стран. Тогда ВВП может сократиться на 18%.

Симола отметила, что этот анализ не учитывает некоторые оговорки. Например, исследование оценивает раздельное влияние импортного и экспортного канала.

«Россия может рано или поздно смягчить негативные эффекты торговых санкций, но это потребует времени и альтернативных рынков для экспорта и импорта», — подытожила Симола.