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В Сараевском районе пьяный мотоциклист получил 11 суток ареста
В Сараевском районе на 11 суток арестовали молодого человека, который управлял мотоциклом в состоянии опьянения. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Сараевском районе на 11 суток арестовали молодого человека, который управлял мотоциклом в состоянии опьянения. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Сотрудники ГИБДД около полуночи 11 мая остановили 19-летнего мотоциклиста на улице Ленина. Он управлял мотоциклом Irbis и был без прав. Полицейские заподозрили, что он пьян. Пройти медосвидетельствование водитель отказался.

Жителя села Новобокино отстранили от управления транспортом и составили на него административный протокол. 12 мая мировой судья приговорил нарушителя к 11 суткам ареста.

Напомним, за последнюю неделю в Рязанской области произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов. В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в ДТП погиб пассажир мотоцикла.