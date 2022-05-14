В Сараевском районе пьяный мотоциклист получил 11 суток ареста

В Сараевском районе на 11 суток арестовали молодого человека, который управлял мотоциклом в состоянии опьянения. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Сараевском районе на 11 суток арестовали молодого человека, который управлял мотоциклом в состоянии опьянения. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Сотрудники ГИБДД около полуночи 11 мая остановили 19-летнего мотоциклиста на улице Ленина. Он управлял мотоциклом Irbis и был без прав. Полицейские заподозрили, что он пьян. Пройти медосвидетельствование водитель отказался.

Жителя села Новобокино отстранили от управления транспортом и составили на него административный протокол. 12 мая мировой судья приговорил нарушителя к 11 суткам ареста.

Напомним, за последнюю неделю в Рязанской области произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов. В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в ДТП погиб пассажир мотоцикла.