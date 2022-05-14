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В России случаев гепатита неизвестной этиологии не зафиксировали
Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ВОЗ, на 10 мая в мире зарегистрировали 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. Случаи зафиксировали в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ, пять случаев привели к смерти.

В России на 14 мая случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии нет. Для предупреждения риска завоза инфекции принимают все необходимые меры, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах.

С большинством стран, где есть случаи заболевания, авиасообщение ограниченно. Таким образом, риск завоза оценивают как низкий.

Зарубежные специалисты считают, что одной из гипотез возникновения случаев острого гепатита неизвестной этиологии может быть постковидный синдром.