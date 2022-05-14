В Китае заявили, что российские контрсанкции ослабили роль доллара

Китайский специалист Гао Дэшен заявил, что оплата российского газа рублями пошатнула роль доллара. Такое мнение он выразил в статье для «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.

Китайский специалист Гао Дэшен заявил, что оплата российского газа рублями пошатнула роль доллара. Такое мнение он выразил в статье для «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.

По его словам, введенные в ответ на антироссийские санкции контрмеры Кремля серьезно ударили по положению доллара в международной финансовой системе. Специалист считает, что решение России расширить использование рубля в расчетах с другими странами стало опасным шагом для Вашингтона.

«Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру», — добавил Дэшэн.

По его словам, эффективность принятых Россией контрмер доказала, что санкционная политика стран Запада оказалась несостоятельной.