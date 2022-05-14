Собчак проверят на предмет иностранного финансирования

Журналистку Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования. Об этом сообщил общественник Александр Ионов в своем Telegram-канале.

Журналистку Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования. Об этом сообщил общественник Александр Ионов в своем Telegram-канале.

Если информация подтвердится, то Собчак могут признать иностранным агентом, отметил Ионов.

«Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция „Осторожно, новости“», — говорится в сообщении Ионова.