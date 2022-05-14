Скончался певец и композитор Ренат Ибрагимов

Народный артист РСФСР, певец, композитор и актер Ренат Ибрагимов ушел из жизни в субботу, 14 мая, в Москве. Об этом подтвердила РИА Новости дочь артиста.

Народный артист РСФСР, певец, композитор и актер Ренат Ибрагимов ушел из жизни в субботу, 14 мая, в Москве. Об этом подтвердила РИА Новости дочь артиста.

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — ответила женщина.

Ибрагимов родился в 1947 году во Львове, в семье военнослужащего. Семья переехала в Казань. Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию.

В 1974 года певец стал лауреатом V всесоюзного конкурса артистов эстрады. Ибрагимов пел на пяти языках, исполнял народные, эстрадные и оперные композиции.