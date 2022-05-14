Малков пообещал жителям Рязанской области объехать все районы

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал жителям региона, что объедет все районы и пообщается с жителями. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал жителям региона, что объедет все районы и пообщается с жителями. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Планирую в ближайшее время объехать все районы, лично посмотреть на „болевые точки“ города, обсудить с жителями, что необходимо сделать», — написал Малков.

Также он отметил, что за сутки на его канал подписались больше 6 тысяч пользователей. Комментарии жителей будут направляться руководителям профильных ведомств.

Напомним, ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел рабочие встречи с членами правительства региона.