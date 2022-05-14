Малков пообещал жителям Рязанской области объехать все районы
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал жителям региона, что объедет все районы и пообщается с жителями. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал жителям региона, что объедет все районы и пообщается с жителями. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Планирую в ближайшее время объехать все районы, лично посмотреть на „болевые точки“ города, обсудить с жителями, что необходимо сделать», — написал Малков.
Также он отметил, что за сутки на его канал подписались больше 6 тысяч пользователей. Комментарии жителей будут направляться руководителям профильных ведомств.
Напомним, ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел рабочие встречи с членами правительства региона.