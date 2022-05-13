Япония запретит вывоз в Россию высокотехнологичных товаров

В частности, в перечень вошли 3D-принтеры.

С 20 мая Япония запретит вывоз в Россию высокотехнологичных товаров. Об этом сообщило РИА Новости .

Перечень появился на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Решение приняло правительство государства.

«В связи с международной ситуацией вокруг Украины наша страна вносит вклад в международные усилия для мира во всем мире для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров (квантовых компьютеров, 3D-принтеров)», — указано в документе.

В числе предметов, экспорт которых правительство Японии запретило — оборудование для нефтепереработки, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, атомно-силовые микроскопы, вакуумные насосы и другое.