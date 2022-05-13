«Ведомости»: экс-губернатора Николая Любимова не станут направлять в Совфед
«К нему самые большие претензии были по ситуации с госуправлением в регионе из пяти отставников. Поэтому в Совет Федерации его направят вряд ли», — отметил источник журналистов.
Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов не станет работать в Совете Федерации. Об этом сообщили «
По мнению собеседника, политик может уйти в бизнес.
«К нему самые большие претензии были по ситуации с госуправлением в регионе из пяти отставников. Поэтому в Совет Федерации его направят вряд ли», — отметил источник.
Напомним, Любимов покинул пост губернатора во вторник, 10 мая. Врио назначен бывший глава Росстата Павел Малков.