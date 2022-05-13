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В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
Травмы получили водители двух автомобилей, а также пассажиры Nissan 1990, 1984, 1983 и 1973 годов рождения. Их доставили в больницу.

В Россошанском районе Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В 7:45 на 272 км дороги «Белгород — М-4 «Дон"-Москва-Воронеж» столкнулись «ВАЗ-21214», за рулем которого был 62-летний местный житель, который поворачивал налево и столкнулся с Nissan Almera, за рулем которого был 44-летний житель Россошанского района. Мужчина пытался обогнать первый автомобиль.

Травмы получили оба водителя, а также пассажиры Nissan 1990, 1984, 1983 и 1973 годов рождения. Их доставили в больницу.

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.