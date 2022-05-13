В Уфе нашли труп 17-летней девушки

По информации журналистов, за день до трагедии она выпивала с друзьями.

В Уфе нашли труп 17-летней девушки. Об этом сообщило сетевое издание «Мой Башкортостан».

Тело девушки обнаружили в квартире в доме на проспекте Октября в субботу, 7 мая.

По информации издания, за день до происшествия девушка в гостях у знакомой выпивала с друзьями. Утром хозяйка квартиры уехала на работу. После проснулся ее молодой человек — он и увидел гостью. Та не подавала признаков жизни.

Приехавшие медики констатировали смерть девушки. Уточняется, что изо рта погибшей шла пена. С места происшествия изъяли пакет с подозрительным веществом.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.