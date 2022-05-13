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В Уфе грузовик насмерть сбил пенсионерку
Авария случилась в пятницу, 13 мая.

В Уфе грузовик насмерть сбил пенсионерку. Об этом со ссылкой на пресс-службу региональное ГИБДД сообщило издание «Электрогазета.рф».

Авария случилась на улице Первомайской в пятницу, 13 мая. По предварительной информации, 28-летний уфимец на грузовике Isuzu наехал на 71-летнюю пенсионерку. Мужчина ехал на транспорте задним ходом.

В результате аварии пожилую женщину госпитализировали с серьезными травмами. В больнице она умерла через три часа.

В ведомстве начали разбирательство по факту.