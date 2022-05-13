В Уфе грузовик насмерть сбил пенсионерку

Авария случилась в пятницу, 13 мая.

В Уфе грузовик насмерть сбил пенсионерку. Об этом со ссылкой на пресс-службу региональное ГИБДД сообщило издание « Электрогазета.рф ».

Авария случилась на улице Первомайской в пятницу, 13 мая. По предварительной информации, 28-летний уфимец на грузовике Isuzu наехал на 71-летнюю пенсионерку. Мужчина ехал на транспорте задним ходом.

В результате аварии пожилую женщину госпитализировали с серьезными травмами. В больнице она умерла через три часа.

В ведомстве начали разбирательство по факту.