В Сочи задержали готовившего теракт в ТЦ неонациста

Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к террористическому акту.

В Сочи задержали готовившего теракт в ТЦ неонациста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной службы безопасности.

ФСБ задержала 31-летнего россиянина, который планировал совершить теракт в торговом центре 9 мая.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств», — говорится в сообщении.

Дома у мужчины нашли револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и план-схема преступления.

Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к террористическому акту.

Ранее в Курской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. По версии ведомства, мужчина действовал по согласованию с украинскими спецслужбами.