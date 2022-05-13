В Скопинском районе легковушке оторвало бампер при попытке выехать из колеи

Кадры сняли на улице Шахтерской около села Секирино в Скопинском районе.

В Скопинском районе легковушке оторвало бампер при попытке выехать из колеи. Видео опубликовали в Telegram-канале «Рязанский комментатор» в пятницу, 13 мая.

Кадры сняли на улице Шахтерской около села Секирино в Скопинском районе. На видео видно, что машина застряла в колее. При попытке выехать у Renault отрывается бампер.

«Вот вам и все наследие технократов. Логотип Рязани нарисовали, ни один технопарк не достроили и свалили, оставив нам улицу Шахтерскую (на видео). А до кучи еще на этом фоне объявили Рязань «столицей дорог», — говорится в посте.