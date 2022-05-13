В рязанской облдуме обсудили готовность региона к проведению летнего детского отдыха

В летней оздоровительной кампании 2022 года примут участие 379 организаций отдыха. В них смогут отдохнуть более 26 тысяч детей. На это выделили 460 млн рублей.

В четверг, 12 мая, в региональном парламенте прошло заседание совета по вопросам соцзащиты и поддержки граждан. На нем обсудили вопросы организации детского отдыха летом.

Председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что ранее депутаты приняли ряд законов о полной компенсации работающим родителям и самозанятым гражданам стоимости путевок в региональные детские оздоровительные лагеря. Раньше такое право имели только родители, работающие в бюджетной сфере.

Исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Александр Лощинин рассказал, что в летней оздоровительной кампании 2022 года примут участие 379 организаций отдыха. Планируется, что в них смогут отдохнуть более 26 тысяч детей. На это выделили 460 млн рублей.

По словам Лощинина, особое внимание уделят отдыху детей-сирот, детей и ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В учреждениях отдыха проведут 28 профильных смен, в которых примут участие около пяти тысяч одаренных детей. Первый замминистра труда и соцзащиты региона Елена Карпенко уточнила, что по линии социальной защиты летний отдых организуют для 4 025 детей.

После сообщения мэра Елены Сорокиной о плохом состоянии материально-технической базы многих лагерей Рязанской области, Аркадий Фомин рассказал о федеральной программе восстановления объектов детского отдыха. Она формируется по поручению президента Путина и предполагает восстановление и строительство объектов до 2030 года. Фомин призвал начать подготовку документации для участия в программе.

Также на заседании обсудили снятие жестких санитарных ограничений и программу детского туристического кэшбека, качество питания в ДОЦ, подготовку педсостава для работы в детских лагерях.