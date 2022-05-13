В Рязанской области прошли учения по ликвидации африканской чумы свиней

Во время учений отработали мероприятия, необходимые в случае возникновения очага АЧС на территории региона.

В Михайловском районе прошли учения по ликвидации очага африканской чумы свиней. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во время учений отработали мероприятия, необходимые в случае возникновения очага АЧС на территории региона.

По словам зампреда регионального правительства Дмитрия Филиппова, ситуация по африканской чуме свиней стабильна в регионе, профилактике уделают большое внимание и поддерживают запас дезинфицирующих средств.