В Рязанской области прошли учения по ликвидации африканской чумы свиней
Во время учений отработали мероприятия, необходимые в случае возникновения очага АЧС на территории региона.
В Михайловском районе прошли учения по ликвидации очага африканской чумы свиней. Об этом сообщил
Во время учений отработали мероприятия, необходимые в случае возникновения очага АЧС на территории региона.
По словам зампреда регионального правительства Дмитрия Филиппова, ситуация по африканской чуме свиней стабильна в регионе, профилактике уделают большое внимание и поддерживают запас дезинфицирующих средств.