В Рязанской области ожидается небольшой дождь и до +19 градусов
В субботу, 14 мая, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями.
В Рязанской области ожидается небольшой дождь и до +19 градусов. Прогноз погоды
В субботу, 14 мая, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западного и западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем — от +14 до +19 градусов.