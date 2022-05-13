В Рязани за кражу денег у пенсионеров задержали рецидивистку

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани за кражу денег у пенсионеров задержали рецидивистку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Начиная с февраля 2022 года в полицию обратилось несколько жителей Рязани, которые рассказали о похищении денег из квартир пенсионеров. К пожилым людям приходила мошенница, представлялась соцработником и предлагала помощь в обмене купюр на новые перед денежной реформой. Сбережения пенсионеров женщина забирала себе, а взамен оставляла бумажные открытки, похожие на банкноты. Также злоумышленница под видом выплаты соцпособия заставляла пострадавших показывать, где лежат их сбережения, отвлекала внимание хозяев и похищала деньги.

Оперативники установили личность мошенница. Ей оказалась 45-летняя жительница Тульской области. Женщину задержали. Выяснилось, что ранее она была неоднократно судима за кражи и мошенничества во Владимирской области. Рецидивистка провела в тюрьме более семи лет.

Женщина специально приезжала в Рязань, выбирала на улице пенсионеров, провожала их до дома и проникала в жилище под видом соцработника. Она совершила восемь краж и обманула пенсионеров в возрасте от 72 до 89 лет на сумму 713 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.