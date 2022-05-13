В Рязани предложили перенести строительство песчаного карьера из Заокского под Дубровичи

Встреча прошла в четверг, 12 мая.

В четверг, 12 мая, в рязанском отделении ОНФ обсудили возможное строительство песчаного карьера между селами Заокское и Коростово. На мероприятии предложили альтернативу для размещения объекта.

На встречу пришли инвесторы, экологи и представители региональной власти. Они обсудили утверждение генплана Заокского с учетом перевода земли из сельскохозяйственной зоны в промышленную без согласия жителей, степень экологической опасности проекта для участка местности и возможный компромисс в решении ситуации.

Так, глава Дубровичевского сельского поселения Илья Катаев предложил перенести строительство карьера.

«На территории Дубровичевского сельского поселения есть невостребованная паевая земля, которая могла бы подойти под строительство карьера», — рассказал Катаев.

Присутствующие выслушали и представителя облпрокуратуры Марину Линькову, которая заявила, что на данный момент идет проверка законности размещения карьера в охранной зоне.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов сказал в заключение, что главное в этом споре — услышать людей и найти «золотую середину». Он предложил всем заинтересованным сторонам выехать в Дубровичи, чтобы посмотреть возможное место и, если оно подойдет, провести необходимые экспертизы.

Напомним, на участке инвестор «Порт Коломна» намерен разметить песчаный карьер. Жители Заокского и Коростова выступили против создания на пойменных лугах промышленной разработки песка на публичных слушаниях. Также они начали собирать подписи против строительства.

Жителей поддержали экологи и строительно-технический эксперт. Изначально новый проект отправила на доработку областная комиссия по территориальному планированию, землепользованию и застройке. Бывший губернатор Николай Любимов поручил разобраться в этой ситуации.