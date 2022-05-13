В России начались исследования новой вакцины против COVID-19. О этом сообщило
По словам специалиста, прививку получили несколько человек. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо", — отметил доктор биологических наук.
При этом Гинцбург рассказал о сложностях при наборе добровольцев с отрицательными показателями по антителам к коронавирусу. Так, обследования прошли более ста человек. Однако вакцину получают только люди без антител.
Глава центра имени Гамалеи уточнил, что прививка предполагает двукратное введение с промежутком в три недели. Однако, в отличие от «Спутника V», компоненты препарата одинаковы.
Ранее министерство здравоохранения России разрешило центру исследования вакцины против COVID-19, содержащие вирусоподобные частицы.