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В России начались исследования новой вакцины против COVID-19
По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, прививку получили несколько человек.

В России начались исследования новой вакцины против COVID-19. О этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По словам специалиста, прививку получили несколько человек. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо", — отметил доктор биологических наук.

При этом Гинцбург рассказал о сложностях при наборе добровольцев с отрицательными показателями по антителам к коронавирусу. Так, обследования прошли более ста человек. Однако вакцину получают только люди без антител.

Глава центра имени Гамалеи уточнил, что прививка предполагает двукратное введение с промежутком в три недели. Однако, в отличие от «Спутника V», компоненты препарата одинаковы.

Ранее министерство здравоохранения России разрешило центру исследования вакцины против COVID-19, содержащие вирусоподобные частицы.